Переделанные пистолеты были у напавшего на школу в Ижевске – Хинштейн

Человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, это предварительные данные.

Стрельба произошла в ижевской школе в понедельник, 26 сентября. Шесть человек погибли, по данным МВД. Среди жертв – охранник и дети.

Личность стрелка еще не установили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.