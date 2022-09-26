Шесть человек погибли при стрельбе в школе в Ижевске – МВД

Шесть человек погибли, еще 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Об этом сообщили в МВД. Среди жертв – охранник и дети.

Мужчина, который устроил стрельбу, покончил с собой. О личности стрелка ничего известно.

После сообщения о стрельбе, которое поступило в полицию, все оперативные службы были на месте через несколько минут. Они помогали детям эвакуироваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.