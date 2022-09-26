Стрельба произошла в школе в Ижевске

В ижевской школе 26 сентября произошла стрельба. По данным МВД, преступник все еще не задержан. Его продолжают искать в здании школы. Там работают все спецслужбы города. Дополнительные силы приведены в готовность, сообщил глава Удмуртии.

Официальных данных о пострадавших пока нет. Информация от очевидцев разнится. Ранены, по их словам, от девяти до 10 человек.

Жители Ижевска в Telegram пишут, что в школу ворвался вооруженный мужчина. Полиция принимает меры для его задержания. К месту ЧП группу специалистов направило Минпросвещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.