Сотрудники СК РФ зафиксировали последствия обстрела ВСУ города Алчевска в ЛНР

Следователи РФ зафиксировали последствия обстрела украинскими войсками города Алчевска в ЛНР. Сотрудники СК побывали на месте, куда утром 25 сентября прилетели 12 ракет из РСЗО HIMARS.

Они упали недалеко от Центра матери и ребенка и четырех многоквартирных домов. В зданиях выбиты стекла. В этот раз обошлось без жертв. Персонал Центра, будущие мамы и местные жители отделались испугом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.