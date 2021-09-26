Спасатели спустили тела погибших на Эльбрусе в ночь на 24 сентября

Спасателям на Эльбрусе удалось добраться до места, где находятся трое погибших альпинистов. Группа попала в страшную метель в четверг, пятерых человек спасти не удалось.

За телами троих из них поисковики пытались подняться несколько раз, но восхождению всё время мешала погода. Сейчас тела транспортируют на поляну Азау. Там их передадут сотрудникам Следственного комитета.

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