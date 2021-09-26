В Москве ищут водителя, который скрылся от инспекторов ГИБДД

В Москве ищут водителя, сбежавшего от сотрудников ГИБДД. Предположительно, он вооружен пистолетом.

Машину остановили для проверки документов на севере Москвы. Однако водитель выскочил из машины с предметом в руке, похожим на огнестрельное оружие и сбежал.

По данным информационных агентств, задержали пассажира, который находился в мерседесе. Водителя продолжают искать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

