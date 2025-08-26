Форма поиска по сайту

Прокуратура Стамбула отсмотрит записи с заплыва на Босфоре, где пропал пловец Свечников

Прокуратура Стамбула отсмотрит записи с заплыва на Босфоре и возьмет показания у знакомых пловца Николая Свечникова. Москвич пропал прямо на дистанции межконтинентального соревнования спустя 500 метров после старта.

Исчезновение спортсмена организаторы заметили лишь через несколько часов после финиша. На пловце был чип участника, который не удалось отследить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

