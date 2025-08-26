Сломанные лифты 27-этажки в Москве не смогли починить из-за долгов управляющей компании

Жители 27-этажки в Хорошёво-Мнёвниках остались без лифтов из-за долгов управляющей компании.

В доме вышли из строя все четыре подъемника, но специалисты отказываются ремонтировать их из-за неуплаты. Жильцы почти 250-ти квартир вынуждены добираться до 27-го этажа пешком. Подобная ситуация происходит в доме уже не первый раз.

