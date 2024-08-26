Прокуратура Парижа раскрыла суть претензий к Павлу Дурову

Прокуратура Парижа раскрыла суть претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Он задержан в рамках уголовного дела, открытого еще 8 июля против неустановленного лица. В материалах идет речь о 12 преступлениях. Среди них – соучастие в киберпреступлениях, мошенничестве, а также в распространении порнографии и наркотиков.

Как сообщала пресса, во Франции Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Сейчас он под арестом минимум до 28 августа.

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