Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 22:15

Происшествия

Прокуратура Парижа раскрыла суть претензий к Павлу Дурову

Прокуратура Парижа раскрыла суть претензий к Павлу Дурову

"Безопасный город": бывший замминистра энергетики РФ задержан в Москве

"Безопасный город": мошенник из Южной Кореи обманом выманил у москвичек почти 250 тыс руб

"Безопасный город": в Москве мужчина выбросил из окна жену и ребенка

"Безопасный город": полицейские задержали мошенников за хищение более 40 млн рублей

"Безопасный город": шесть грузовиков столкнулись на МКАД

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 августа

Новости мира: извержение вулкана началось в Исландии

Президент Франции отрицает, что Павла Дурова задержали по политическим мотивам

Эксперт прокомментировал поступок мужчины, выбросившего жену и ребенка из окна в Москве

Прокуратура Парижа раскрыла суть претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Он задержан в рамках уголовного дела, открытого еще 8 июля против неустановленного лица. В материалах идет речь о 12 преступлениях. Среди них – соучастие в киберпреступлениях, мошенничестве, а также в распространении порнографии и наркотиков.

Как сообщала пресса, во Франции Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Сейчас он под арестом минимум до 28 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятехнологиивидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика