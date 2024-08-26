Французские СМИ заявили, что Дурова обвиняют в соучастии в особо тяжких преступлениях

Французские правоохранительные органы так и не назвали официальную причину задержания основателя Telegram Павла Дурова. Однако местные СМИ выдвинули версию о том, что его обвиняют в соучастии в особо тяжких преступлениях.

По заявлениям одного из следователей по делу Дурова, Telegram – это "улей криминального контента". Он отметил, что платформа находится в центре внимания за незаконную трансляцию матчей.

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