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26 августа, 16:45

Происшествия

Французские СМИ заявили, что Дурова обвиняют в соучастии в особо тяжких преступлениях

Французские СМИ заявили, что Дурова обвиняют в соучастии в особо тяжких преступлениях

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В Кремле не знают, какие обвинения предъявлены Павлу Дурову

Французские правоохранительные органы так и не назвали официальную причину задержания основателя Telegram Павла Дурова. Однако местные СМИ выдвинули версию о том, что его обвиняют в соучастии в особо тяжких преступлениях.

По заявлениям одного из следователей по делу Дурова, Telegram – это "улей криминального контента". Он отметил, что платформа находится в центре внимания за незаконную трансляцию матчей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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