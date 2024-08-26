Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с информационных лент.

Движение на МКАД в районе Профсоюзной улицы восстановлено после ДТП, сообщили в пресс-службе Дептранса. ДТП произошло на внутренней стороне 42-го километра МКАД, там столкнулись три автомобиля.

Москвичи приобрели у города 5 400 парковочных мест за первую половину 2024 года. Общая площадь составила 82 тысячи квадратным метров, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

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