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26 августа, 13:30

Происшествия

Движение на МКАД в районе Профсоюзной улицы восстановлено после ДТП

Движение на МКАД в районе Профсоюзной улицы восстановлено после ДТП

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Движение на МКАД в районе Профсоюзной улицы восстановлено после ДТП, сообщили в пресс-службе Дептранса. ДТП произошло на внутренней стороне 42-го километра МКАД, там столкнулись три автомобиля.

Москвичи приобрели у города 5 400 парковочных мест за первую половину 2024 года. Общая площадь составила 82 тысячи квадратным метров, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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