Утром 26 августа беспилотник ВСУ врезался в самое высокое здание Саратова – элитный ЖК в центре города. Здание серьезно пострадало. Тяжелые ранения получила жительница одной из квартир. Одна из квартир почти полностью разрушена, соседние повреждены.

Рядом, в городе Энгельсе средствами ПВО были сбиты несколько беспилотников. Обломки упали на четыре частных дома. Там три человека пострадали.

Также повреждено более 20 автомобилей. Местные власти обещали выплатить пострадавшим компенсацию. Следственный комитет ведет расследование.

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