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26 августа, 11:15

Происшествия

Французский суд продлил срок содержания под стражей Павла Дурова

Французский суд продлил срок содержания под стражей Павла Дурова

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Собрана последняя информация о задержании Павла Дурова в Париже

Французский суд продлил срок содержания под стражей Павла Дурова еще на 48 часов, при этом официальное обвинение ему так и не предъявили. Первоначальный период содержания под арестом может длиться до 96 часов. За это время следователи должны провести все необходимые допросы.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже.

По предварительным данным, Дурова подозревают в информационных преступлениях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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