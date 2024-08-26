Французский суд продлил срок содержания под стражей Павла Дурова еще на 48 часов, при этом официальное обвинение ему так и не предъявили. Первоначальный период содержания под арестом может длиться до 96 часов. За это время следователи должны провести все необходимые допросы.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже.

По предварительным данным, Дурова подозревают в информационных преступлениях. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю.

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