Новости регионов: площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 гектаров

В Крыму природный пожар под Феодосией захватывает новые территории. Его площадь увеличилась до 45 гектаров. С огнем борются почти 400 спасателей, задействовано более 100 единиц техники. Подключили к тушению и авиацию МЧС – в зоне пожаров работают два вертолета Ми-8. Для эвакуированных из опасной зоны жителей в Коктебеле развернули два пункта временного размещения.

Тем временем туристам в Сочи рекомендуют воздержаться от активного отдыха. На курорте продлили штормовое предупреждение из-за прогнозов синоптиков. Там ожидают ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Его порывы могут доходить до 17 метров в секунду. Возможно формирование смерчей над морем, а в горах возросла угроза схода селей.

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