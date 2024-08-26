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26 августа, 07:15

Происшествия

Задержанному в Париже Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей

Задержанному в Париже Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей

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Павлу Дурову, задержанному в Париже, продлили срок содержания под стражей, однако официального обвинения основателю Telegram не предъявлено.

В субботу, 24 августа, французские СМИ сообщили, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета. Французские источники отметили, что россиянин, имеющий французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц.

Также сообщается, что прокуратура Парижа планирует сделать заявление для прессы 26 августа и раскрыть детали задержания предпринимателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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