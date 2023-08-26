Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Один человек пострадал в ДТП на МКАД с участием трех автомобилей, сообщили в столичном главке МВД. На кадрах видно, что сперва столкнулись две легковушки, а затем в них, на скорости, врезался грузовик. Удар был очень сильный, у одной машины снесена задняя часть, второй автомобиль тоже сильно поврежден.

Часть салатовой ветки метро временно закрыта, поезда не ходят между "Селигерско"й и "Петровско-Разумовской", которая до 28 августа стала конечной. Это связано с открытием нового участка линии от "Селигерской" до станции "Физтех". Для пассажиров работают бесплатные компенсационные автобусы.

Кратковременные дожди сохранятся в Москве до позднего вечера. По данным синоптиков, пройдут они в основном в северных и западных районах города. А юго-западный ветер добавляет прохлады. Ночью будет до 12 градусов тепла.

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