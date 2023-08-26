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26 августа, 18:45

Происшествия

Новости часа: обломки сбитого ночью в Подмосковье БПЛА найдены под Истрой

Новости часа: обломки сбитого ночью в Подмосковье БПЛА найдены под Истрой

Несколько обломков сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены под Истрой

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены под Истрой. Об этом заявила глава подмосковной Истры Татьяна Витушева.

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