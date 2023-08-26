26 августа, 18:45Происшествия
Новости часа: обломки сбитого ночью в Подмосковье БПЛА найдены под Истрой
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обломки сбитого ночью в Подмосковье беспилотника найдены под Истрой. Об этом заявила глава подмосковной Истры Татьяна Витушева.
В Москве завершились гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков
Впервые за 18 лет в московском парке заметили редкую птицу урагуса сибирского, передает комплекс городского хозяйства.