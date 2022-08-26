Новости последнего часа: в СК проверят данные о попытке похищения девочки в Гольянове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи проверят данные о попытке похищения девочки с детской площадке в Гольянове, заявили в СК.

Первого сентября в Москве откроют 28 новых школ и детских садов, рассказал Сергей Собянин.

Спасатели тушат 100 гектаров в военном лесничестве в Ивановской области, сообщили в МЧС.