Три автомобиля столкнулись на МКАД недалеко от съезда в Долгопрудный

Спасатели начали работу на внутренней стороне МКАД недалеко от съезда в Долгопрудный. Там столкнулись три автомобиля. Один из них очень сильно разбит. Был пожар или только его угроза – непонятно.

Движение очень сильно затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.