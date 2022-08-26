Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с ﻿BMW в Можайском районе

В МВД прокомментировали столкновение двух машин в Можайском районе. По данным ведомства, водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с ﻿BMW.

Погибли два человека, пострадали трое. Среди пострадавших – дети 7 и 11 лет. С телесными повреждениями они госпитализированы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.