Новости последнего часа: движение после аварии на шоссе Энтузиастов восстановлено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На шоссе Энтузиастов восстановили движение после серьезной аварии. Об этом сообщил Дептранс.

Обвиняемый в подготовке терактов в Калининграде арестован на два месяца. Об этом заявил суд.

Стоимость авиабилетов "Аэрофлота" снизилась по сравнению с двумя предыдущими годами. Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Александровский.