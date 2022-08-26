Конфликт в Подмосковье закончился стрельбой

14:15
Драка со стрельбой произошла в подмосковном ЖК "Новое Пушкино". На кадрах видно пять человек, которые бурно выясняли отношения. Один из них достал предмет, похожий на пистолет. На брусчатке у подъезда видны следы крови. Как пишут в комментариях к видео сами жители, они услышали крики и сразу вызвали наряд полиции. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента пока выясняются.
В Холмске – это в Сахалинской области – женщина и ребенок выпрыгнули с четвертого этажа горящего дома. Пожар возник в общежитии. Огонь отрезал им выход на лестницу. Сначала из окна выпрыгнул пятилетний мальчик. В полете он ударился о подоконник. Люди внизу успели его поймать. Затем прыгнула и женщина. Они остались живы. С ушибами их увезли в больницу.
В Армении задержали четырех человек по уголовному делу о взрыве на ереванском рынке "Сурмалу". Об этом сообщает Генпрокуратура страны. Недавно МЧС приняло решение оставить поиски последнего пропавшего без вести. Работы на месте шли две недели. Взрыв и последующий пожар на территории рынка произошли 14 августа. По предварительным данным, что-то сдетонировало на складе пиротехники, затем обрушилась часть крыши. Погибшими числятся 16 человек, в том числе беременная женщина и четырехлетний ребенок. Сообщали, что во время взрыва пропала россиянка. Однако позже посольство опровергло информацию, женщина вышла на связь.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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