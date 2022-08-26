Новости последнего часа: на шоссе Энтузиастов произошло ДТП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На шоссе Энтузиастов произошла серьезная авария. Машина перевернулась на пути, заявил Дептранс.

План приема в вузы на бюджет почти выполнен, дополнительный набор объявили до 16 сентября. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Тестирование электронных выборных систем в Москве проходит без сбоев. Об этом сообщили организаторы.