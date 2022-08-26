Движение затруднено на ТТК в районе Русаковской эстакады из-за ДТП

Четыре машины столкнулись на Русаковской эстакаде на ТТК. Видео момента аварии опубликовал Дептранс.

Водитель легковушки перестраивался на поворот, подрезал грузовик и автомобили столкнулись. Затем один из них влетел в еще две машины. Движение в сторону Рижской эстакады теперь затруднено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.