Новости последнего часа: три очага пожаров локализованы в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь очагов пожаров действуют в Рязанской области, три уже локализованы, сообщили в МЧС.

15 семей наградили почетным знаком "Родительская слава города Москвы", рассказал Сергей Собянин.

Пассажирам автобусов "Аэроэкспресс" раздают питьевую воду из-за жары, заявил перевозчик.