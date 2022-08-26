Верховой пожар ликвидировали в Рязанской области

Жара в Центральной России осложнила ситуацию с тушением лесных пожаров. Но, по последним данным МЧС, в Рязанской области удалось ликвидировать огонь, который распространился по верхушкам деревьев. Такой вид огня называют верховыми пожарами.

По данным ведомства, в регионе еще не потушили семь очагов. Дым от пожаров дотянулся и до Москвы, но, как сообщили синоптики, на следующей неделе усилится северный ветер, и смог полностью исчезнет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.