Новости последнего часа: одиннадцать пожаров потушили в подмосковных лесах за сутки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Одиннадцать пожаров потушили в подмосковных лесах за сутки, заявили в комитете лесного хозяйства.

Пожар под Рязанью рассчитывают скоро локализовать. Об этом сообщили в Минприроды.

На Восточном экономическом форуме ждут гостей из более чем 60 стран, прокомментировал оргкомитет.