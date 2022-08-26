Площадь лесных пожаров выросла в РФ

Жара наступила на всей территории Центральной России, что только осложнила ситуацию с лесными пожарами. Площадь всех очагов за сутки выросла до 122 тысяч гектаров.

Самая проблемная территория – Рязанская область, ситуацию оценили как сложную, но контролируемую. Дым от пожаров дотянулся и до Москвы, но, как сообщили синоптики, на следующей неделе усилится северный ветер, и смог полностью исчезнет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.