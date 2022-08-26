Новости последнего часа: огонь сдержали на самом сложном направлении в Рязанской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Огонь на самом сложном направлении сдержали, пожары у Рязани под контролем, прокомментировали власти.

Строительство северного вестибюля станции "Окружная" МЦД-1 завершили. Об этом сообщили в МЖД.

Следователи задержали четырех человек по делу о взрыве на рынке Еревана. Об этом рассказала Генпрокуратура Армении.