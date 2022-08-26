ФСБ обезвредила россиянина, готовившего теракты в Калининградской области

Сотрудники ФСБ обезвредили россиянина, который готовил теракты в Калининградской области. Целями были объекты Балтийского флота и аэропорт. Спецслужбы все чаще проводят подобные операции.

Почему активизировались запрещенные организации? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.