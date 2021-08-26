Более 50 человек пострадали в результате взрывов у аэропорта Кабула. Об этом сообщают афганские телеканалы.

По их данным, пострадавшие – это местные жители и американские военные. Ранения также получили представители движения "Талибан", запрещенного в России. Они следили за безопасностью авиагавани.

Кроме того, агентство Reuters сообщает о 13 погибших, в числе которых есть дети.

Ранее СМИ Афганистана сообщили, что атаку произвел смертник, после чего в районе взрыва началась перестрелка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.