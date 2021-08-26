Полиция увезла на допрос треш-стримеров, которые в Измайлове облили женщину перцовкой

К стримерам, которые напали на женщину с перцовым баллончиком в Измайлове, пришла полиция. Людей в форме видно в трансляции, которую блогеры вели на YouTube, а позже корреспонденты Москвы 24 сняли, как задержанных выводят из подъезда.

В настоящее время они находятся в отделении полиции.

По информации СМИ, двое треш-стримеров Игорь Малихов и Евгений Дмитерко во время прогулки в Измайловском парке распылили содержимое перцового баллончика в лицо проходившей мимо женщине. Ситуацию блогеры сняли на видео и выложили в Сеть.

После многочисленных публикаций в телеграм-каналах полиция начала проверку совместно с прокуратурой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.