В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"

В Москве задержали троих организаторов подразделения запрещенной в России экстремисткой организации "Свидетели Иеговы". В операции участвовали силовики. У подозреваемых провели обыски, изъяли технику и экстремистские книги.

По версии следователей, группа людей с осени 2017 года и до весны 2020 года проводила встречи в нескольких квартирах на юго-западе города. Там изучали религиозную литературу, проводили онлайн-собрания, вербовали новых участников.

Задержанным предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.