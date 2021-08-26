Сотрудников двух районных отделов МВД Москвы задержали за участие в преступной схеме

ФСБ задержала 5 человек, которые участвовали в преступной схеме при оказании ритуальных услуг в Москве и области. Среди подозреваемых – два сотрудника отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово.

По версии следствия, они за крупные суммы передавали информацию об умерших сотрудникам ритуальных компаний. Те быстро созванивались с родственниками и предлагали свои услуги.

Организатора группы задержали на границе с Украиной, он пытался сбежать. Уголовное дело завели по статьям о получении и даче взяток. Все задержанные находятся под арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.