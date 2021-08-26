Тамбовскую область окутал дым от мордовских лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Мордовии дошел до Тамбовской области. Жители нескольких поселков почувствовали запах гари в воздухе. Специалисты взяли пробы, но превышения концентрации вредных веществ не нашли. Тем временем с пожарами в Мордовии справиться пока не удается. Пламя в горящем заповеднике распространяется с такой скоростью, что накануне 55 спасателей и военных оказались в огненной ловушке. Из-за поднявшегося ветра пламя перешло в верховой пожар и огонь отрезал спасателям пути отхода.

Пожарные успели вырубить деревья по внутреннему краю горящего кольца, и это помогло не подпустить огонь к людям. Затем бригады спасателей несколько часов пробивались навстречу друг другу через пылающий лес. Сейчас люди и техника в безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.