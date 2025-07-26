Новости регионов: в жилые дома Королева начали подавать воду после аварии

В жилые дома подмосковного Королева начали подавать воду после коммунальной аварии. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Во время ремонтных работ экскаватор повредил трубу питающего водовода. В связи с этим сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город.

В Саратове из-под завалов жилого дома, где взорвался газ, извлекли еще одно тело погибшего. Об этом сообщили в службе спасения. Погибшими числятся 7 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 16 человек. Под завалами еще могут находиться люди.

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