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26 июля, 21:15

Происшествия

Новости регионов: в жилые дома Королева начали подавать воду после аварии

Новости регионов: в жилые дома Королева начали подавать воду после аварии

Тело мужчины извлекли из-под завалов жилого дома в Саратове

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В жилые дома подмосковного Королева начали подавать воду после коммунальной аварии. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Во время ремонтных работ экскаватор повредил трубу питающего водовода. В связи с этим сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город.

В Саратове из-под завалов жилого дома, где взорвался газ, извлекли еще одно тело погибшего. Об этом сообщили в службе спасения. Погибшими числятся 7 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 16 человек. Под завалами еще могут находиться люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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