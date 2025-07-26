Новости регионов: четырех человек, пострадавших при взрыве в Саратове, продолжат искать

Судьба четырех человек, включая ребенка, остается неизвестной после взрыва газа в Саратове. Аварийно-спасательные работы продолжаются, в них задействованы более 400 человек. Кинологические расчеты обследуют завалы в поисках пострадавших. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, в доме повреждены свыше 30 квартир. По последним данным, погибли шестеро, еще 16 человек обратились за помощью к медикам.

Между тем в ночь на 26 июля в Тамбове автомобиль на полной скорости влетел в толпу пешеходов. За рулем был 24-летний мужчина, который проехал пешеходный переход на красный свет. В этот момент дорогу на зеленый переходили пешеходы. На месте погибла 45-летняя женщина, еще троих госпитализировали. Среди них – подросток 12 лет. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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