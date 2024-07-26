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26 июля, 22:15

Происшествия

Упавший со второго этажа в ТЦ в ТиНАО ребенок сбежал из детсада

Упавший со второго этажа в ТЦ в ТиНАО ребенок сбежал из детсада

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Шестилетний мальчик, который упал со второго этажа в торговом центре в ТиНАО, сбежал из детского сада. Как только пропажа мальчика была установлена, правоохранители оперативно начали поиски.

Следствие выяснило, что он пошел в соседний ТЦ, который находится в 10 минутах от детсада. Там мальчик катался на перилах и сорвался. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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