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26 июля, 21:15

Происшествия

Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал следователям о своих действиях

Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал следователям о своих действиях

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Подозреваемый в подрыве машины военного на севере столицы Евгений Серебряков рассказал следователям, как он действовал на месте преступления.

Сотрудники СК вместе с обвиняемым приехали во двор, где был взорван автомобиль. Серебряков находился в наручниках, а его перемещение на месте ЧП контролировали правоохранители. Кроме того, двор в этот момент был оцеплен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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