26 июля, 21:15Происшествия
Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал следователям о своих действиях
Подозреваемый в подрыве машины военного на севере столицы Евгений Серебряков рассказал следователям, как он действовал на месте преступления.
Сотрудники СК вместе с обвиняемым приехали во двор, где был взорван автомобиль. Серебряков находился в наручниках, а его перемещение на месте ЧП контролировали правоохранители. Кроме того, двор в этот момент был оцеплен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.