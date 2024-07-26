Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал следователям о своих действиях

Подозреваемый в подрыве машины военного на севере столицы Евгений Серебряков рассказал следователям, как он действовал на месте преступления.

Сотрудники СК вместе с обвиняемым приехали во двор, где был взорван автомобиль. Серебряков находился в наручниках, а его перемещение на месте ЧП контролировали правоохранители. Кроме того, двор в этот момент был оцеплен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.