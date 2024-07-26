26 июля, 13:15Происшествия
Нетрезвый мужчина дважды за день пытался похитить младенца в столице
Нетрезвый мужчина дважды за день пытался похитить грудного ребенка в Москве – сначала из коляски, потом из рук матери. Расследование инцидента контролируют в Следственном комитете.
Инцидент произошел в Ферганском проезде. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина попытался похитить ребенка, но на помощь пришел проезжавший мимо курьер. По его словам, злоумышленник был в неадекватном состоянии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.