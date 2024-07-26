Нетрезвый мужчина дважды за день пытался похитить младенца в столице

Нетрезвый мужчина дважды за день пытался похитить грудного ребенка в Москве – сначала из коляски, потом из рук матери. Расследование инцидента контролируют в Следственном комитете.

Инцидент произошел в Ферганском проезде. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина попытался похитить ребенка, но на помощь пришел проезжавший мимо курьер. По его словам, злоумышленник был в неадекватном состоянии.

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