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26 июля, 13:15

Происшествия

Нетрезвый мужчина дважды за день пытался похитить младенца в столице

Нетрезвый мужчина дважды за день пытался похитить младенца в столице

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Нетрезвый мужчина дважды за день пытался похитить грудного ребенка в Москве – сначала из коляски, потом из рук матери. Расследование инцидента контролируют в Следственном комитете.

Инцидент произошел в Ферганском проезде. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина попытался похитить ребенка, но на помощь пришел проезжавший мимо курьер. По его словам, злоумышленник был в неадекватном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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