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26 июля, 12:15

Происшествия

Новости регионов: пожар охватил трехэтажное здание в Санкт-Петербурге

Новости регионов: пожар охватил трехэтажное здание в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге спасатели тушат пожар. Как сообщает МЧС России, огонь охватил трехэтажную постройку, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров. На месте работают около 40 специалистов и спецтехника. Информации о пострадавших не поступало.

Между тем туристы в Приморье показали экстремальный способ переправы через бурную реку. Для этого им потребовались внедорожники, на которых они переехали через поток воды и пороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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