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26 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: курьер в Воронеже вышел из лифта за минуты до крушения кабины

Новости регионов: курьер в Воронеже вышел из лифта за минуты до крушения кабины

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В Воронеже курьер вышел из лифта за минуты до крушения кабины. Кадры засняла камера наблюдения. На них видно, как мужчина вышел на нужном этаже, после чего лифт стал подниматься вверх с открытыми дверями и резко рухнул в шахту. Управляющая компания назвала причиной сбой в электронике. В происшествии разбирается Следственный комитет.

Тем временем в Чебоксарах в ночь на 26 июля потушили крупный пожар на складе стройматериалов. Огонь охватил 350 квадратных метров, боролись с ним 30 спасателей и 11 единиц техники. Причину пожара и размер ущерба предстоит установить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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