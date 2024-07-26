Новости регионов: курьер в Воронеже вышел из лифта за минуты до крушения кабины

В Воронеже курьер вышел из лифта за минуты до крушения кабины. Кадры засняла камера наблюдения. На них видно, как мужчина вышел на нужном этаже, после чего лифт стал подниматься вверх с открытыми дверями и резко рухнул в шахту. Управляющая компания назвала причиной сбой в электронике. В происшествии разбирается Следственный комитет.



Тем временем в Чебоксарах в ночь на 26 июля потушили крупный пожар на складе стройматериалов. Огонь охватил 350 квадратных метров, боролись с ним 30 спасателей и 11 единиц техники. Причину пожара и размер ущерба предстоит установить.

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