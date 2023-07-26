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26 июля, 23:45

Происшествия

Несколько тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали в Таиланде за неделю

Несколько тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали в Таиланде за неделю

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Число заразившихся лихорадкой денге в Таиланде возросло до 5 тысяч человек

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Число заболевших лихорадкой денге в Таиланде за неделю выросло до 5 тысяч случаев, такое количество было зафиксировано только в 2019 году, когда в стране объявили эпидемию.

Случаи заражения зафиксированы в 18 провинциях, которые находятся рядом с курортами, популярными у россиян. Пока билеты никто не сдавал, сообщают туроператоры и даже готовят зимние туры в страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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