Число заразившихся лихорадкой денге в Таиланде возросло до 5 тысяч человек

В Таиланде растет число заболевших лихорадкой денге, за неделю было подтверждено 5 тысяч случаев, такое количество было зафиксировано только в 2019 году, когда в стране объявили эпидемию.

Случаи заражения зафиксированы в 18 провинциях, которые находятся рядом с курортами, популярными у россиян. Пока билеты никто не сдавал, сообщают туроператоры и даже готовят зимние туры в страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.