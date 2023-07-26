Более 10 человек пострадали в результате лесного пожара недалеко от Лиссабона – СМИ

Не менее 13 человек пострадали в результате лесного пожара недалеко от Лиссабона. Об этом сообщили местные СМИ.

Сильный пожар вспыхнул вечером 25 июля. По сообщениям местных властей, в некоторых районах была проведена эвакуация. Борьбу с огнем ведут около 600 пожарных и почти 200 пожарных машин. К тушению привлечена специализированная авиация.

По последним данным, пожар взят под контроль. Но спасатели до сих пор остаются в зоне возгорания из-за опасений, что огонь может снова разгореться из-за сильного ветра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.