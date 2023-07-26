16:30В мире
У побережья Нидерландов загорелось грузовое судно с 3 тыс машин на борту
Три тысячи автомобилей могут пойти ко дну у побережья Нидерландов. Там загорелось грузовое судно, которое перевозило машины.
По последним данным, из-за пожара один человек погиб, еще 16 пострадали. Возгорание, вероятно, началось в одном из электромобилей на борту.
В данный момент огонь быстро распространяется по палубам. Потушить пожар не удается, а береговая охрана Нидерландов не исключает полного затопления судна.
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