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У побережья Нидерландов загорелось грузовое судно с 3 тыс машин на борту

У побережья Нидерландов загорелось грузовое судно с 3 тыс машин на борту

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Три тысячи автомобилей могут пойти ко дну у побережья Нидерландов. Там загорелось грузовое судно, которое перевозило машины.

По последним данным, из-за пожара один человек погиб, еще 16 пострадали. Возгорание, вероятно, началось в одном из электромобилей на борту.

В данный момент огонь быстро распространяется по палубам. Потушить пожар не удается, а береговая охрана Нидерландов не исключает полного затопления судна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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