У побережья Нидерландов загорелось грузовое судно с 3 тыс машин на борту

Три тысячи автомобилей могут пойти ко дну у побережья Нидерландов. Там загорелось грузовое судно, которое перевозило машины.

По последним данным, из-за пожара один человек погиб, еще 16 пострадали. Возгорание, вероятно, началось в одном из электромобилей на борту.

В данный момент огонь быстро распространяется по палубам. Потушить пожар не удается, а береговая охрана Нидерландов не исключает полного затопления судна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.