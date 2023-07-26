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Таможенники обнаружили контрабанду бриллиантов в аэропорту Внуково

Таможенники обнаружили контрабанду бриллиантов в аэропорту Внуково

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В аэропорту Внуково таможенники обнаружили контрабанду бриллиантов. Драгоценные камни пытался провезти в нижнем белье гражданин Узбекистана. Он прилетел из Арабских Эмиратов.

На досмотре выяснилось, что в чемодане мужчины лежат 13 коробок с различной продукцией Apple, Samsung и Sony, а также 40 сертификатов на драгоценные камни. Добровольно выдать скрытые товары мужчина отказался, сказав, что у него ничего нет. Однако при личном досмотре таможенник обнаружил в нижнем белье пассажира тайник, куда поместилось 62 крупных камня и россыпь мелких. Экспертиза подтвердила, что это бриллианты.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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