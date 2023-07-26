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Лесной пожар в Кемере уничтожил почти 200 гектаров леса

Лесной пожар в Кемере уничтожил почти 200 гектаров леса

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Лесной пожар в турецком Кемере не могут потушить более 36 часов. По данным местных СМИ, огонь уже уничтожил почти 200 гектаров леса.

Тушение осложняется труднодоступностью района возгорания и усиливающимся ветром. Генконсульство России в Анталье призвало туристов не покидать отели. В соцсетях распространяются видео с масштабным пламенем в лесу в этом регионе. На некоторых кадрах видно, что огонь уже подбирается близко к отелям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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