Лесной пожар в Кемере уничтожил почти 200 гектаров леса

Лесной пожар в турецком Кемере не могут потушить более 36 часов. По данным местных СМИ, огонь уже уничтожил почти 200 гектаров леса.

Тушение осложняется труднодоступностью района возгорания и усиливающимся ветром. Генконсульство России в Анталье призвало туристов не покидать отели. В соцсетях распространяются видео с масштабным пламенем в лесу в этом регионе. На некоторых кадрах видно, что огонь уже подбирается близко к отелям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.