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ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Московской области

ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Московской области

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В Московской области ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию. Там производили особо крупные партии синтетических наркотиков и продавали через интернет-магазин. Нарколабораторию администрировали граждане Украины.

Из лаборатории изъяли уже готовый наркотик массой почти 60 килограммов, четыре тонны наркосодержащей жидкости, а также оборудование и различные химические вещества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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