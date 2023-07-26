ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Московской области

В Московской области ФСБ ликвидировала подпольную нарколабораторию. Там производили особо крупные партии синтетических наркотиков и продавали через интернет-магазин. Нарколабораторию администрировали граждане Украины.

Из лаборатории изъяли уже готовый наркотик массой почти 60 килограммов, четыре тонны наркосодержащей жидкости, а также оборудование и различные химические вещества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.