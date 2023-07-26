Новости мира: в Дании радикалы провели несколько акций с сожжением Корана

В Дании радикалы провели несколько акций с сожжением Корана за день. Священные для мусульман книги осквернили перед зданиями дипмиссий Турции и Египта в Копенгагене. При этом резонансные действия транслировались в соцсетях.

Лесные пожары охватили итальянский остров Сицилия. Их спровоцировала жара: температура воздуха достигла 47 градусов. Это рекордное значение, подобное не фиксировали за всю историю наблюдений.

На греческом острове Родос бушуют лесные пожары. В регионе уже вторую неделю держится жара выше 40 градусов. Горят также районы около Афин и на острове Корфу. Премьер-министр страны сравнил ситуацию с войной.

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